Юноши выстрелили в школьника в петербургском ТРЦ

В Петербурге юноши выстрелили в школьника в ТРЦ
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Петербурге двое молодых людей выстрелили в 14-летнего школьника. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по городу.

Инцидент произошел 1 мая возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. Между тремя подростками вспыхнула ссора — конфликт быстро перерос в драку. В какой-то момент двое юношей в возрасте 18 и 14 лет пустили в ход газовый баллончик, а затем один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента.

Пострадавший получил травмы. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Выяснилось, что стрелок применил переделанное устройство «Сигнал охотника».

Стражи порядка задержали обоих хулиганов прямо у входа в ТРЦ. Изъятый арсенал отправили на экспертизу. Задержанные доставлены в отдел полиции. Раненого подростка госпитализировали.

Ранее 13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу.

 
Теперь вы знаете
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!