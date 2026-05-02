Главу австрийской фирмы «Экоком» Оливера Кайзера арестовали в Подмосковье

В Московской области глава австрийской фирмы «Экоком» Оливер Кайзер оказался под следствием по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с государственным контрактом на восстановление полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что предприниматель уже заключен под стражу и содержится в одном из следственных изоляторов.

Следствие полагает, что гражданин Австрийской Республики Кайзер Маг Юр Бакалавр Фил Оливер Паскаль, возглавляя коммерческую структуру, допустил нарушения условий государственного контракта в период с 2018 по 2020 год. Работы касались рекультивации полигона ТБО «Кучино», расположенного в городском округе Балашиха. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оливер Кайзер занимает пост генерального директора компании «Экоком», которая на протяжении почти полутора десятилетий специализируется на рекультивации различных мусорных полигонов на территории России. Среди его проектов — восстановление закрытого полигона бытовых отходов «Кучино», основанного в 1964 году на месте выработанного глиняного карьера.

