Руководителя тира при ДОСААФ Петербурга арестовали за мошенничество на ₽100 млн

Главу стрелково-спортивного центра при ДОСААФ в Санкт-Петербурге Илью Гущина арестовали почти на 2 месяца по уголовному делу о хищении около 100 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Решение о мере пресечения принимал Красногвардейский районный суд по ходатайству следствия. В результате Гущина отправили под стражу на 1 месяц 25 суток — до 22 июня включительно.

На слушании представитель Следкома уточнил, что Гущину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Сегодня стало известно, что Гущина и его предполагаемых подельников — бизнесменов, которые арендовали помещения в стрелковом центре ДОСААФ — увезли на допрос в главное управление СКР по Санкт-Петербургу. До этого в центре и по местам проживания у фигурантов были проведены обыски.

Заявление на Гущина подал крупный российский банк в связи с неосуществленной поставкой топлива по предоплаченному заказу. Кредитная организация выступала гарантом, а Гущин занимал пост гендиректора компании-поставщика. Получив аванс, эта фирма так и не выполнила свои обязательства, и банку пришлось возмещать ущерб. Компания обанкротилась, и с тех пор он пытается взыскать с ее экс-управленцев долги.

