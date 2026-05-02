«Единая Россия» намерена сделать медицину более доступной

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Единая Россия» обеспечит доступность медицины для миллионов людей
«Единая Россия»

На прошедшем в Санкт-Петербурге форуме «Единой России» под названием «Есть результат!», который посетил председатель партии Дмитрий Медведев, были представлены перспективные предложения по модернизации сферы здравоохранения. Об этом говорится на сайте партии.

В числе ключевых инициатив — запуск национальной цифровой платформы «Здоровье» и внедрение единой электронной карты пациента. Эти инструменты призваны оптимизировать доступ к медицинской информации, расширить возможности дистанционного наблюдения за состоянием здоровья, а также обеспечить системы контроля за здоровьем детей.

Помимо этого, предполагается капитальное обновление медицинской инфраструктуры. Планируется строительство новых и проведение капитальных ремонтов существующих поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах.

В новых регионах Российской Федерации до 2030 года планируется возведение более 300 амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также реконструкция свыше 250 существующих медицинских учреждений.

Дмитрий Медведев, подводя итоги, упомянул о значительных достижениях в отрасли: построено 6,5 тысяч ФАПов и поликлиник, проведен ремонт 8 тысяч объектов и поставлено 40 тысяч единиц медицинского оборудования.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что цели и задачи, заложенные в действующей народной программе, полностью соответствуют целям национальных проектов. Среди наиболее значимых достижений она выделила: охват единым пособием 126 тысяч беременных женщин по всей России, а также родителей более 9,2 млн детей; среднее увеличение размера пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме; снижение общего уровня бедности в стране в 1,5 раза за последние четыре года и другие положительные тенденции.

Ранее в Госдуме заявили, что расходы на здравоохранение нужно увеличить вдвое.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!