«Единая Россия» намерена сделать медицину более доступной

На прошедшем в Санкт-Петербурге форуме «Единой России» под названием «Есть результат!», который посетил председатель партии Дмитрий Медведев, были представлены перспективные предложения по модернизации сферы здравоохранения. Об этом говорится на сайте партии.

В числе ключевых инициатив — запуск национальной цифровой платформы «Здоровье» и внедрение единой электронной карты пациента. Эти инструменты призваны оптимизировать доступ к медицинской информации, расширить возможности дистанционного наблюдения за состоянием здоровья, а также обеспечить системы контроля за здоровьем детей.

Помимо этого, предполагается капитальное обновление медицинской инфраструктуры. Планируется строительство новых и проведение капитальных ремонтов существующих поликлиник, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах.

В новых регионах Российской Федерации до 2030 года планируется возведение более 300 амбулаторий, ФАПов и поликлиник, а также реконструкция свыше 250 существующих медицинских учреждений.

Дмитрий Медведев, подводя итоги, упомянул о значительных достижениях в отрасли: построено 6,5 тысяч ФАПов и поликлиник, проведен ремонт 8 тысяч объектов и поставлено 40 тысяч единиц медицинского оборудования.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что цели и задачи, заложенные в действующей народной программе, полностью соответствуют целям национальных проектов. Среди наиболее значимых достижений она выделила: охват единым пособием 126 тысяч беременных женщин по всей России, а также родителей более 9,2 млн детей; среднее увеличение размера пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме; снижение общего уровня бедности в стране в 1,5 раза за последние четыре года и другие положительные тенденции.

Ранее в Госдуме заявили, что расходы на здравоохранение нужно увеличить вдвое.