Московский пенсионер обогатил мошенников на 71 млн рублей, испугавшись уголовного дела

В Москве 76-летний мужчина испугался выдуманного уголовного дела и потерял десятки миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось с того, что пенсионера пригласили в фальшивый домовой чат. Мужчину уведомили о якобы замене дверного оборудования — как только он отправил заявку, на него обрушился шквал запугиваний. Злоумышленники в течение месяца трижды подбрасывали в почтовый ящик москвича мобильные телефоны для конспирации и даже поддельное постановление о возбуждении дела, чтобы ввести его в заблуждение.

Лжесиловики убедили пенсионера, что его имущество якобы вот-вот будет распродано, а для спасения сбережений наличные нужно отдать «спецслужбам». Доведенный до отчаяния пожилой горожанин последовал инструкциям аферистов и опустошил счета в разных банках. Затем он продал два личных автомобиля и отдал все вырученные средства вместе с накоплениями курьерам мошенников.

Общий ущерб превысил 71 млн рублей. Преступников ищут, процесс находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее пенсионерка из Подмосковья «задекларировала» у мошенников 70 млн рублей.

 
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!