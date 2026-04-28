Пенсионерка из Подмосковья «задекларировала» у мошенников 70 млн рублей

В Подмосковье 68-летняя женщина поверила аферистам и лишилась десятков миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Мытищах. Все началось с уведомления в домовом чате о необходимости проверить счетчики — показания приборов предлагали сверить по ссылке. После того, как пожилая женщина кликнула по ней, ей позвонил лжесотрудник Казначейства и заявил, что ей якобы срочного нужно задекларировать все наличные деньги.

Пенсионерка поверила незнакомцу, собрала 5 млн рублей и вручила их сообщнице аферистов прямо у подъезда. Завоевав доверие жертвы, мошенники пошли на второй круг — женщину убедили опустошить все счета. Следом приехал мужчина-курьер и забрал у пенсионерки 35 млн рублей. После этого обманутая горожанка отдала еще 30 млн рублей еще одной пожилой посыльной.

Общий урон составил 70 млн рублей. Осознав обман, пенсионерка бросилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Правоохранители вышли на троих курьеров преступников — они уверяют, что сами стали жертвами в криминальной схеме. Кураторы заставили их забирать чужие деньги под предлогом погашения якобы взятых на них третьими лицами кредитов. Всем троим избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Кемерово супруги хотели оформить пенсию, но лишились более 75 млн рублей.

 
