Дело завели после обнаружения расфасованного по пакетам тела в Ленобласти

В Ленобласти завели дело после обнаружения расфасованного по пакетам тела

В Ленинградской области завели уголовное дело после того, как в канаве нашли расфасованное по пакетам человеческое тело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. На место, где нашли останки, выехала следственно-оперативная группа, состоящая из следователей, криминалистов, полицейских и эксперта.

Детали и обстоятельства случившегося выясняются, правоохранители устанавливают личность убитого мужчины и причастных к преступлению. Назначен ряд судебных экспертиз.

Инцидент произошел в лесу в районе поселка имени Свердлова — 1 мая там нашли части человеческого тела, упакованные в пять пакетов и обмотанные несколькими слоями полиэтилена. Предварительно, убийство произошло давно — останки уже начали разлагаться.

