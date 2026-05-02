Мигрант силой отобрал у землячки 200 тысяч рублей в Петербурге и сбежал

В Петербурге мигрант силой отобрал у землячки 200 тысяч рублей и сбежал

В Петербурге иностранец вырвал из рук землячки крупную сумму денег и сбежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 24 апреля, когда 45-летняя женщина находилась в салоне автомобиля вместе со своим знакомым-соотечественником. Внезапно мигрант напал на землячку и отобрал у нее 200 тысяч рублей наличными. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию лишь спустя неделю.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления 1 мая задержали пьяного 42-летнего иностранца на Лужской улице — выяснилось, что он также нарушал миграционное законодательство России.

Мужчину поместили в спецприемник для административно задержанных. Саму потерпевшую также привлекли за несоблюдение правил пребывания на территории России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

