В США усложнили доступ к таблеткам для аборта

Reuters: суд в США временно запретил рассылку таблеток для аборта по почте

Апелляционный суд США временно заблокировал правило, позволявшее получать по почте препарат для аборта мифепристон. Об этом сообщило агентство Reuters.

Коллегия из трех судей Пятого апелляционного округа поддержала позицию представителей штата Луизиана, который оспаривает правило 2023 года, введенное при администрации тогдашнего президента Джо Байдена. Тогда регулятор Food and Drug Administration разрешил заказывать препарат без личного визита к врачу, включая телемедицину и доставку по почте.

Суд указал, что регулятор недостаточно обосновал отмену требования очной выдачи. На время разбирательства снова действует прежний порядок — препарат можно получать только лично.

Решение временное, однако эксперты уже в беседе с агентством назвали его одним из самых серьезных ограничений доступа к абортам с 2022 года, когда Верховный суд США отменил федеральные гарантии права на эту процедуру.

Мифепристон используется примерно в двух третях случаев медикаментозного аборта в США. Луизиана заявляла, что FDA проигнорировал риски побочных эффектов от препарата, включая сепсис и кровотечения. В администрации экс-президента США Джо Байдена тогда утверждали, что препарат безопасен и серьезные осложнения возникают менее чем у 1% пациентов.

