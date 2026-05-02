«Красавчик с кукурузой» из Стамбула завел свою пресс-службу

Популярный среди иностранных туристок в Стамбуле продавец кукурузы Альпер Темель организовал «пресс-службу» и теперь дает комментарии только по предварительной записи. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Темель, который продает кукурузу и жареные каштаны, получил «вирусную» известность этой весной, в основном среди туристок, называющих его «красавчиком». У него около 850 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также он периодически проводит прямые эфиры в TikTok, где поклонницы отправляют ему подарки. Как выяснило РИА Новости, одно из узбекских турагентств использует его фото для рекламы «кукурузного тура в Стамбул от $530».

По данным агентства, каждый вечер у его тележки собирается толпа желающих сфотографироваться с продавцом, и пока он делает это бесплатно.

Один из помощников Темеля сообщил агентству, что для получения комментария журналистам нужно заранее отправить запрос по электронной почте. После этого назначают дату встречи. При этом приоритет отдают иностранным СМИ и принимают не более двух–трех интервью в день. Без согласования Темель комментарии не дает. Сейчас у него работает четверо помощников, тогда как еще в марте он торговал вместе с братом.

Кукурузу Темель и его помощники продают по 140 лир за штуку (около $3,1), что вдвое дороже, чем у конкурентов в центре города, и почти втрое выше цен на окраинах Стамбула.

