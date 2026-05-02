Россиянам рассказали, где нельзя жарить шашлыки

Местные власти вправе вводить временный запрет на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве пояснили, что такие ограничения могут устанавливать органы государственной власти или местного самоуправления при повышенной пожарной опасности. В этом случае могут действовать дополнительные требования, вплоть до полного запрета на использование мангалов и разведение огня.

В МЧС уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Для физлиц штраф может составить до 15 тыс. рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью, сумма штрафа возрастает до 50 тыс. рублей. При более тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

В ведомстве также напомнили, что избежать штрафов можно при соблюдении правил. Мангал или гриль следует размещать не ближе пяти метров от зданий, а в радиусе двух метров необходимо убрать мусор и горючие материалы, включая сухую траву. Рядом должны находиться средства пожаротушения — вода, песок или огнетушитель.

При особом противопожарном режиме готовить шашлыки на природе и разводить костры запрещено. В городах использовать гриль можно только в специально оборудованных местах.

