Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, где нельзя жарить шашлыки

МЧС: на отдельных территориях России могут запретить готовить шашлык
Artsaba Family/Shutterstock/FOTODOM

Местные власти вправе вводить временный запрет на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве пояснили, что такие ограничения могут устанавливать органы государственной власти или местного самоуправления при повышенной пожарной опасности. В этом случае могут действовать дополнительные требования, вплоть до полного запрета на использование мангалов и разведение огня.

В МЧС уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Для физлиц штраф может составить до 15 тыс. рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару, повреждению имущества или причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью, сумма штрафа возрастает до 50 тыс. рублей. При более тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

В ведомстве также напомнили, что избежать штрафов можно при соблюдении правил. Мангал или гриль следует размещать не ближе пяти метров от зданий, а в радиусе двух метров необходимо убрать мусор и горючие материалы, включая сухую траву. Рядом должны находиться средства пожаротушения — вода, песок или огнетушитель.

При особом противопожарном режиме готовить шашлыки на природе и разводить костры запрещено. В городах использовать гриль можно только в специально оборудованных местах.

Ранее россиян предупредили о наказании за шашлык на балконе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!