Россиянам рассказали, как стать оператором дрона с нуля и сколько это реально стоит

Традиционно считалось, что для того чтобы стать оператором дрона, достаточно купить технику, потренироваться в симуляторах и на природе, а затем постепенно набираться опыта на реальных заказах. В идеале — пройти обучение у инструктора или на курсах аэрооператоров. Однако сегодня эта схема требует серьезных уточнений, рассказал «Газете.Ru» Григорий Герасимов — аэрооператор, основатель школы аэрооператоров Квадвижн, эксперт по беспилотным авиационным системам.

По его словам, современный оператор дрона — это не просто пилот, а специалист широкого профиля, чья работа включает множество сопутствующих задач. Анализ реальной деятельности частного аэрооператора показывает, что непосредственное пилотирование занимает далеко не первое место по затратам времени.

«Первое место — документы. Львиная доля времени уходит на оформление разрешительной документации. Некоторые разрешения выдаются на каждый запуск, их нельзя оформить заранее. При этом чиновники, отвечающие за выдачу, часто сами не знают, как должны выглядеть эти документы. Оператору необходимо досконально разбираться в законодательстве о беспилотниках, уметь консультировать заказчиков и грамотно работать с договорами. Встречаются соглашения о неразглашении, условия которых жестче требований к гостайне», — предупредил он.

Второе — переговоры. Как отметил эксперт, договариваться приходится со всеми: с чиновниками, с полицией, а также с местными жителями, которые при виде дрона нередко принимают оператора за шпиона или диверсанта. Оператор должен обладать стрессоустойчивостью и умением четко и спокойно объяснять свои действия.

Третье — подготовка и разведка. Чтобы минимизировать время в воздухе и не привлекать лишнего внимания, оператор тратит значительное время на наземную разведку местности, выбор оптимальных траекторий и места старта. Нередко подготовка занимает 30–40 минут, тогда как сам полет — всего 5–6 минут.

Наконец, четвертое — сами полеты. Непосредственно пилотирование оказывается на последнем месте по объему затраченного времени.

Существует два основных пути освоения профессии.

«Первый путь — быстрый и платный. Профессиональное очное обучение в школе аэрооператоров стоит от 50 до 250 тысяч рублей. После этого необходимо пройти стажировку и поработать ассистентом на 10–20 объектах. В самом оптимистичном сценарии весь процесс займет 3–4 месяца, в реалистичном — около 7–8 месяцев», — рассказал Герасимов.

Второй путь — долгий и условно бесплатный. При самостоятельном обучении придется искать материалы в открытых источниках — на сайтах и в соцсетях.

«Полагаться на нейросети не стоит: учебных программ по пилотированию дронов в мире единицы, книг почти нет, и в таких условиях искусственный интеллект начинает генерировать вымышленные «факты». Также потребуется купить собственный дрон — это минимум 50–70 тысяч рублей (в школе технику обычно выдают). Если удастся набрать опыт без потери и повреждения техники, эта траектория не потребует дополнительных вложений. Выход на уровень, позволяющий зарабатывать на своем навыке, займет 1–2 года. Если после обучения продать дрон, самостоятельную подготовку можно считать условно бесплатной», — отметил он.

Универсального навыка пилота дрона не существует: оператор-геодезист, оператор-агроном и оператор-архитектор — это три совершенно разные специализации с разной техникой и методами работы. Однако для любой специализации важно уметь работать с дроном как в автоматических, так и в ручных режимах, а также понимать связь и навигацию, выполнять геометрические расчеты на местности и разбираться в законодательстве и документации.

«Никакие симуляторы не заменяют реальную практику: тысячи часов налета в программе не равны десятку часов в поле. Лучший способ освоить конкретную специализацию — стажировка с опытным пилотом», — считает специалист.

Профессия оператора дронов сегодня становится все более комплексной.

«Просто уметь летать уже недостаточно, но и возможностей для применения своих навыков становится больше. Карьера аэрооператора — разумный и адекватный выбор для тех, кто готов не только пилотировать, но и работать с документами, людьми и сложными техническими задачами», — резюмировал эксперт.

