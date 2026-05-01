Получивший наследство от Эпштейна сын дипломатов из Норвегии покончил с собой

VG: сын норвежских дипломатов, уличенных в связях с Эпштейном, покончил с собой
Сын бывших норвежских дипломатов Моны Юуль и Терье Реда-Ларсена, оказавшихся под пристальным вниманием следствия в связи с их предполагаемыми контактами с финансистом Джеффри Эпштейном, покончил с собой. Об этом сообщила норвежская газета VG со ссылкой на заявления адвокатов пары.

«Терье Ред-Ларсен и Мона Юуль переживают невосполнимую утрату — они лишились своего сына», — приводит издание слова их представителей.

Как сообщают адвокаты, 25-летний молодой человек добровольно ушел из жизни.

В начале февраля Мона Юуль подала в отставку с поста посла на фоне начатого расследования ее предполагаемых связей с Эпштейном. Вскоре после этого было инициирована официальная проверка в отношении обоих дипломатов. Юуль обвиняется в коррупции, а ее супруг — в соучастии.

Издание VG также напоминает, что незадолго до своей кончины Джеффри Эпштейн оставил завещание, согласно которому детям Реда-Ларсена и Юуль полагалось $10 млн. Семья дипломатов утверждала, что узнала о данном завещании только из средств массовой информации и не получила указанную сумму.

Ранее США заблокировали британцам доступ к уликам по делу Эпштейна.

 
