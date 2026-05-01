Врач рассказал, сколько лекарств можно пить одновременно

При приеме одновременно трех и более лекарственных препаратов возрастает риск побочных эффектов — это могут быть проблемы с ЖКТ, почками, изменение сердечного ритма. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, фармаколог Константин Усов.

«Если мы одновременно применяем более 3–5 препаратов, то риск побочных эффектов возрастает в 2–3 раза. Это могут быть проблемы с ЖКТ, вплоть до гастрита или язвы, учащение или замедление сердечного ритма — тахикардия или брадикардия, усиление или замедление диуреза со стороны почек. При этом увеличение суточного объема мочеобразования приводит к потере электролитов, от которых зависит нервная проводимость, состояние нашей нервной системы, а уменьшение — к отекам. Или гепатотоксическое воздействие на клетки печени, что может привести к лекарственно индуцированному гепатиту. Бесконтрольный прием таблеток приводит к появлению лекарственной зависимости, когда при отмене препарата у человека возникают страх, тревога, а зачастую и синдром отмены. У каждого препарата он разный. Так, при отмене длительно применявшихся снотворных человеку могут сниться кошмары», — пояснил Усов.

Кроме того, имеют значение дозы и сочетаемость. Аспирин, антибиотики, противовоспалительные и другие препараты нежелательно принимать совместно с антацидными средствами, так как антациды уменьшают их эффективность. В этом случае прием нужно разносить по времени на 2–3 часа.

«Препараты для понижения артериального давления следует с осторожностью применять совместно с диуретиками, так как последние усиливают действие первых. А со стимулирующими препаратами типа женьшеня гипотензивные средства применять противопоказано. Сейчас многие чрезмерно увлекаются приемом витамина Д-3, переходят на дозы свыше 10000 единиц в сутки. Это попросту опасно. Передозировка очень негативно влияет, в частности, на работу печени. Профилактическая доза витамина Д-3 не может превышать 2000 единиц. Уже доза 5000 единиц — лечебная, и ее должен назначать врач, если лабораторными методами выявлен дефицит, а такое лечение должно проходить под контролем», — констатировал Усов.

