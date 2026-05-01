Россиянам рассказали, какие продукты нельзя есть на голодный желудок

Биолог Лялина: цитрусы натощак провоцируют изжогу и обострение язвы
На голодный желудок лучше отказаться от сладких хлопьев, цитрусовых и кислых фруктов, а также не стоит пить кофе. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Прием определенных продуктов натощак может вызвать резкий скачок сахара, раздражение слизистой или избыточную секрецию кислоты. В черный список попадают цитрусовые и кислые фрукты (лимон, грейпфрут, апельсин), так как кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка, провоцируя изжогу, гастрит или обострение язвы. Кофе (даже без молока). Кофеин стимулирует выработку соляной кислоты. Если еды в желудке нет, кислота начинает воздействовать на стенки желудка, что ведет к повреждениям и дискомфорту», — пояснила Лялина.

Также не стоит употреблять на голодный желудок продукты с высоким гликемическим индексом (сладкие хлопья, выпечка). По словам эксперта, потребленные натощак, они вызывают резкий «инсулиновый взлет».

«После быстрого подъема сахара в крови следует такой же резкий спад, что приводит к чувству сильного голода и слабости уже через час. Утром не стоит есть острую и жаренную пищу. Она вызывает механическое и химическое раздражение слизистой, которое может привести к воспалительным процессам в ЖКТ», — добавила Лялина.

Ранее биолог рассказала, как выбирать хлеб для диабетиков.

 
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
