В Роскачестве напомнили о штрафах за сбор грибов

Юрист Поздняков: за сбор грибов в особо охраняемых природных зонах грозит штраф
За сбор грибов в особо охраняемых природных зонах, например, в заповедниках и национальных парках, нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС главный юристконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

К тому же запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу РФ и красные книги российских субъектов. За такоое правонарушение предусмотрен штраф для физлиц в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей (ст. 8.35 КоАП РФ).

При этом если гражданин осознанно пошел на такое преступление, то есть он знал, что гриб занесен в красную книгу, то он может попасть под уголовную ответственность по ст. 260.1 УК РФ — лишиться свободы сроком до четырех лет и быть оштрафованным на 1 млн рублей.

Поздняков добавил, что к сбору, хранению, переработке и продаже запрещены грибы, содержащие галлюциногенные вещества — псилоцибин или псилоцин.

Кроме того, в период действия особых противопожарных режимов или режима чрезвычайной ситуации в лесах власти регионов могут вводить полный запрет на нахождение в лесах и сбор лесных ресурсов. Нарушение влечет повышенную административную ответственность по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ: штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили, какой срок грозит за выращивание грибов с психотропными веществами.

 
