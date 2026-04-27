Россиянам объяснили, как вычислить мошенническую схему с ошибочным переводом

Мошенники активно обманывают россиян с помощью схемы с ошибочным переводом денег, когда на карту жертвы действительно падает определенная сумма, которую затем просят вернуть. Однако отличить действительно ошибочное перечисление от обмана можно по некоторым признакам, рассказал газете «Известия» эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop Даниил Бориславский.

Обычно аферисты после поступления средств на карту жертвы ссылаются на то, что случайно ввели не тот номер при оплате товара либо перепутали его, пытаясь перечислить деньги близкому. Но важно, что чаще всего преступники просят перевести средства не через банковский возврат, а на другой номер карты или телефона. Причем иногда аферисты предлагают оставить себе некую «комиссию» из поступившей суммы, усыпляя бдительность жертвы — в итоге человек отправляет деньги на неизвестный счет.

«Такие поступления могут быть связаны с мошенническими операциями или схемами обналичивания, — пояснил Бориславский. — В этом случае получатель становится промежуточным звеном в цепочке переводов, а затем может столкнуться с вопросами банка, ограничением операций или проверкой происхождения средств».

Чаще всего это лишь начало более широкой схемы – после перевода денег жертве начинают звонить лже-сотрудники банка, полиции и служб безопасности. Человеку внушают, что он принял участие в подозрительной операции, призывают его срочно перевести свои деньги на якобы «безопасный счет» и выполнить другие действия по инструкции.

Эксперт подчеркнул, что любые попытки поторопить, эмоционально надавить — это яркие признаки разговора с мошенниками. Также насторожить должны просьбы о переводе денег вне официальных банковских процедур, требования перейти на общение в мессенджеры, любые угрозы о последствиях — все это говорит о том, что человека обманывают, подчеркнул специалист.

При поступлении денег на карту от неизвестного отправителя Бориславский посоветовал не пытаться вернуть их самостоятельно, а обратиться в банк и оформить возврат официально. Если поступает звонок с требованием вернуть деньги, нужно ответить, что все вопросы решаются через банк. Важно не поддаваться на уговоры, просьбы и угрозы, не присылать никакие коды из СМС, не передавать никакие данные третьим лицам, заключил ИБ-эксперт.

До этого эксперт платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта Галактион Кучава предупредил, что деньги, якобы присланные по ошибке, почти наверняка похищены у третьих лиц, поэтому просьба вернуть их на другую карту напрямую втягивает человека в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств. Так возникает риск попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Ранее в МВД россиянам рассказали о новой схеме аферистов со «встречным переводом».