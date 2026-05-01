В Красноярском крае оказались затоплены десятки приусадебных участков и домов

МЧС России: 135 приусадебных участков и 12 домов затопило в Красноярском крае

В Красноярском крае затопило 135 приусадебных участков и 12 жилых домов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, в Балахтинско-Новоселовском округе зафиксировали подтопление шести жилых домов и 13 приусадебных участков в одном населенном пункте. В трех населенных пунктах Козульского округа пострадали 70 приусадебных участков.

«Также вода незначительно зашла в жилой дом в деревне Большой Кемчуг», — утверждается в материале.

Затопленными оказались восемь приусадебных участков в Ачинском округе, четыре — в Бирилюсском округе, два — в Курагинском округе. На территории Партизанского района вода достигла пяти приусадебных участков.

Два приусадебных участка подтоплены в административном центре Боготольского округа. В селе Тюхтет повреждены пять жилых домов и 21 приусадебный участок.

Кроме того, разлив реки Кача привел к затоплению пяти приусадебных участков в Красноярске и селе Логовой, расположенном в Емельяновском округе. Как рассказали в МЧС, пострадали и дороги регионального и местного значения. В ряде муниципальных округов перелиты 19 участков трасс, уточнили в министерстве.

