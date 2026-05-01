Мощные сели сошли в Кадамжае и Манасе из-за проливных дождей

Мощные сели сошли в Киргизии из-за проливных дождей, в ряде населенных пунктов отключено электроснабжение и повреждены дома. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Так, в третьем по величине городе республики — Манасе — подтоплено 39 домов и соцобъектов, последствия стихии ликвидируют более 200 спасателей и спецтехника.

Очевидцы также опубликовали видео мощных потоков в Кадамджае Баткенской области. Там сель сошел на дороги Кызыл-Булак — Тамаша и Кызыл-Булак — Ак-Кыя и было отключено электроснабжение.

По информации МЧС, сель сошел из ущелий на пастбища Тамаша, грязевые потоки прошли через селепропускные русла, пересекающие дорогу Кадамжай — Сох.

29 апреля также сообщалось о схождении селя в Ошской области Кыргызстана, он повредил жилые дома и социальные объекты в городе Гульча.

На территории республики 1-2 мая объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных ливней, которые могут привести к повышению уровня рек и сходу селей, особенно в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Нарынской и Иссык-Кульской областях, предупредили в МЧС.

