В Швеции проведут «Бессмертный полк» ко Дню Победы

Посол Беляев: в Швеции ко Дню Победы пройдут «Бессмертный полк» и «Сад памяти»
Акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти», а также другие памятные мероприятия пройдут в Швеции ко Дню Победы. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Глава дипмиссии рассказал, что к празднику запланировали торжественный прием и концерт, а также традиционное возложение цветов на захоронениях советских воинов, расположенных на территории страны. Кроме того, состоятся акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти».

По его словам, посольство России в Швеции уделяет особое внимание подготовке памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Беляев также отметил, что за последний год случаев вандализма на советских захоронениях в Южной и Северной Швеции не зафиксировали.

В этом году в России открылась регистрация на «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие пройдет 9 мая в 12:00 по местному времени.

Парад Победы в Москве в этому году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве пройдет без депутатов Госдумы.

 
Теперь вы знаете
От временных браков до бомбы на стачке рабочих: 20 неожиданных фактов о 1 мая
