Врач объяснила, что делать при укусе клеща

Врач Азизова объяснила, что при укусе клеща нужно срочно идти к врачу

Удалять присосавшегося клеща нужно как можно быстрее и после этого обязательно обратиться к врачу. Об этом сообщила РИА Новости врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова.

Специалист пояснила, что оптимально сразу ехать в травмпункт: там клеща извлекут безопасно и подскажут, что делать дальше.

Через укус клещи могут передавать инфекции, поражающие нервную систему, суставы, сердце и другие внутренние органы. Самые распространенные болезни — боррелиоз и клещевой энцефалит. Боррелиоз может затрагивать суставы и нервную систему и иногда приводит к хроническим нарушениям. Энцефалит поражает ткани головного мозга, вызывает тяжелые неврологические последствия и в ряде случаев может закончиться летальным исходом.

По словам врача, действовать нужно без промедления: чем быстрее удалить клеща, тем ниже риск заражения. Лучшее решение — обратиться в травмпункт, где все сделают безопасно и дадут рекомендации.

Если такой возможности нет, клеща можно удалить самостоятельно специальным устройством или пинцетом. Инструмент нужно подвести максимально близко к коже, аккуратно захватить клеща за хоботок и плавно выкручивать, не дергая, чтобы не оторвать застрявший в коже хоботок. После удаления место укуса следует обработать антисептиком, например хлоргексидином.

Даже при успешной удалении насекомого важно как можно скорее обратиться к врачу. Снятого клеща лучше сохранить: положить в закрытую емкость с кусочком влажной ваты и отнести в лабораторию на анализ. При этом отрицательный результат не исключает заражения — решение о дальнейших действиях принимает врач.

Азизова добавила, что наиболее эффективная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Прививки от боррелиоза (болезни Лайма) пока не существует, однако он лечится антибиотиками — главное вовремя обратиться к врачу.

Врач призвала не забывать о клещах что во время отдыха на природе. На природе лучше носить закрытую светлую одежду, чтобы легче заметить клеща, избегать высокой травы и кустарников, использовать репелленты и регулярно осматривать кожу во время отдыха и после него.

