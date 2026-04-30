Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвал признаки заражения после укуса клеща

Prevention: боли в мышцах после укуса клеща могут указывать на инфекцию
Global Look Press

Сыпь, повышение температуры, усталость и боли в мышцах или суставах после укуса клеща могут указывать на заражение инфекциями, включая болезнь Лайма. Об этом в беседе с изданием Prevention сообщил американский инфекционист Томас Руссо.

Болезнь Лайма — это бактериальная инфекция, передающаяся через укусы клещей. При отсутствии своевременного лечения она способна поражать суставы, нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, после укуса клеща необходимо наблюдать за своим состоянием в течение примерно 30 дней. В этот период могут проявляться симптомы инфекции. Наиболее характерным признаком является кожная сыпь, которая распространяется за пределы места укуса.

«Она нередко имеет вид постепенно увеличивающегося пятна. Кроме того, возможны лихорадка, выраженная слабость, головная боль, боли в мышцах, а также припухлость и болезненность суставов», — отмечает врач.

Отдельное внимание врач обратил на менее очевидное проявление — внезапное развитие пищевой аллергии. В частности, после укуса клеща у некоторых пациентов возникает непереносимость красного мяса и молочных продуктов. Это может свидетельствовать о развитии синдрома альфа-гал — редкого, но потенциально опасного состояния, связанного с иммунными реакциями на определённые углеводы, попадающие в организм вместе с укусом клеща.

Руссо подчеркнул, что подобные симптомы не следует игнорировать. При их появлении рекомендуется как можно скорее обратиться за медицинской помощью и пройти диагностику, поскольку раннее выявление инфекции значительно снижает риск развития осложнений.

Ранее были названы регионы России, в которых есть комары — переносчики малярии.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!