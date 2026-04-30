Врач назвал признаки заражения после укуса клеща

Prevention: боли в мышцах после укуса клеща могут указывать на инфекцию

Сыпь, повышение температуры, усталость и боли в мышцах или суставах после укуса клеща могут указывать на заражение инфекциями, включая болезнь Лайма. Об этом в беседе с изданием Prevention сообщил американский инфекционист Томас Руссо.

Болезнь Лайма — это бактериальная инфекция, передающаяся через укусы клещей. При отсутствии своевременного лечения она способна поражать суставы, нервную систему и сердечно-сосудистую систему.

По словам специалиста, после укуса клеща необходимо наблюдать за своим состоянием в течение примерно 30 дней. В этот период могут проявляться симптомы инфекции. Наиболее характерным признаком является кожная сыпь, которая распространяется за пределы места укуса.

«Она нередко имеет вид постепенно увеличивающегося пятна. Кроме того, возможны лихорадка, выраженная слабость, головная боль, боли в мышцах, а также припухлость и болезненность суставов», — отмечает врач.

Отдельное внимание врач обратил на менее очевидное проявление — внезапное развитие пищевой аллергии. В частности, после укуса клеща у некоторых пациентов возникает непереносимость красного мяса и молочных продуктов. Это может свидетельствовать о развитии синдрома альфа-гал — редкого, но потенциально опасного состояния, связанного с иммунными реакциями на определённые углеводы, попадающие в организм вместе с укусом клеща.

Руссо подчеркнул, что подобные симптомы не следует игнорировать. При их появлении рекомендуется как можно скорее обратиться за медицинской помощью и пройти диагностику, поскольку раннее выявление инфекции значительно снижает риск развития осложнений.

