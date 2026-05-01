В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу

IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследуную принцессу Катарину-Амалию и ее сестру принцессу Алексию. Об этом сообщает Algemeen Dagblad.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемым оказался 33-летний уроженец Гааги, который начал готовить покушение еще в феврале.

При обыске у мужчины обнаружили два топора, на которых были вырезаны имена принцесс и фашистские приветствия, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха и намерение устроить «кровавую бойню».

По данным издания, первое судебное заседание по данному делу планируется провести 4 мая.

В начале апреля сообщалось, что Катарина-Амалия поступила на службу в Королевские военно-воздушные силы страны в звании капрала и будет совмещать ее с учебой.

Амалия — старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы, она является наследницей престола. Ее решение пройти военную службу соответствует традиции голландского королевского дома, члены которого нередко служат в армии.

Принцесса завершила базовую военную подготовку в январе. Она решила сделать это после того, как прошлой осенью минобороны Нидерландов объявило о запуске программы по увеличению численности вооруженных сил до 100 тысяч человек к 2030 году.

Ранее злоумышленники изготовили дипфейки с наследницей престола Нидерландов.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!