В Баку пациент подорвал себя и врача

Azertag: в центре онкологии Баку пациент подорвал себя и врача

В Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана в Баку пациент взорвал самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает агентство Azertag.

По информации агентства, пациент 1988 года рождения Мубариз Сахиб оглу Алиев, страдающий от онкологического заболевания, пытался убить врача Насирова Асифа Акиф оглу.

В результате медик получил тяжелые ранения, сам пациент не выжил.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, а также о хранении взрывчатых устройств.

29 апреля стало известно, что в Тюмени пациенты избили ногами врача из-за очереди.

Инцидент произошел 16 июня 2025 года в Областной клинической больнице №2. Компания из двух мужчин и двух девушек пришла в приемный покой с небольшими порезами на руках. В этот момент молодой врач-травматолог оказывал помощь пациенту, который пострадал от нападения бездомных собак, и попросил соблюдать очередность. Однако посетители ворвались в кабинет, требуя особого отношения, вытащили медика в коридор и избили ногами.

Видео с камер наблюдения помогло задержать агрессоров — двух ранее судимых мужчин. Они утверждали, что защищались, распространяли ложь о выкидыше у одной из участниц потасовки, который якобы случился после того, как медик ударил ее ногой в живот, но следствие опровергло эту информацию.

