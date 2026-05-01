Россиян призвали навсегда отказаться от маринадов на основе майонеза и уксуса

Маринад для шашлыка может превратить диетический продукт в химическую бомбу или стать причиной обострения хронических заболеваний. О том, какие маринады стоит навсегда исключить из своего рациона и чем их заменить без потери вкуса, «Газете.Ru» рассказала Ольга Ермошина, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог и эксперт телеканала «Доктор».

Маринад на основе майонеза заслуженно занимает первое место в рейтинге самых вредных способов подготовки мяса. Проблема здесь не только в избыточной калорийности, которая критична для людей, склонных к набору веса. Главная опасность кроется в химических процессах, происходящих прямо над углями.

«Майонез — это жировой продукт. Когда мы жарим такое мясо, жир выделяется, растапливается и капает на угли. В процессе сгорания образуются канцерогенные вещества, которые вместе с дымом возвращаются в мясо. Это существенно увеличивает риск развития онкологических заболеваний», — объясняет Ольга Ермошина.

Более того, такая комбинация становится тяжелым испытанием для печени и поджелудочной железы. Организму требуется выработать колоссальное количество желчи и ферментов-липаз, чтобы расщепить этот «ударный» объем жиров. Для людей с проблемами желчного пузыря или поджелудочной железы такой обед может закончиться в кабинете врача.

Второй по популярности вариант — маринад с использованием уксуса или лимонной кислоты — также скрывает в себе риски. Кислота обладает выраженным раздражающим действием, что особенно опасно для тех, кто уже знаком с гастритом или язвенной болезнью.

По словам врача, такие маринады провоцируют избыточную секрецию желудочного сока. «Уксус может раздражать желудок и пищевод. Если у человека в анамнезе язвенная болезнь или повышенная чувствительность слизистой, кислота вызовет изжогу и другие неприятные симптомы», — предупреждает эксперт. Даже если вы считаете свой желудок «железным», регулярное воздействие агрессивных кислот в сочетании с жареным мясом может пошатнуть этот статус.

Покупка готового замаринованного мяса — это всегда лотерея, в которой производитель редко играет на стороне вашего здоровья. Самые доступные усилители вкуса — это соль и сахар, и в готовых маринадах их зачастую слишком много.

Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертонией избыток соли в таком мясе становится прямой угрозой, провоцирующей скачки артериального давления. Но есть и другой «подводный камень» — глутамат натрия.

«Недобросовестные производители добавляют глутамат, чтобы получить яркий мясной вкус и буквально подсадить покупателя на этот крючок. Однако избыток этого вещества может привести к нарушению работы кишечника: болям, урчанию и жидкому стулу», — отмечает Ольга Ермошина.

Что касается острых специй, то сами по себе они — не враги. В умеренных количествах они стимулируют выработку пищеварительных соков и помогают перевариванию. Но когда маринад становится «огненным», польза превращается во вред.

Если у вас диагностирован панкреатит, рефлюксная болезнь или гастрит, избыточная острота станет триггером для обострения. Острая еда не вызывает язву напрямую, но у людей с чувствительным ЖКТ она вызывает раздражение слизистой и дискомфорт, который может испортить весь отдых.

Чтобы шашлык принес только удовольствие, врач рекомендует использовать «щадящие» компоненты, которые помогают расщеплять белок, не повреждая организм.

Минеральная вода и 1%-й кефир. «Минералка» — отличный способ размягчить волокна без лишней химии, а кефир создает легкую среду, в которой мясо остается сочным, но не перегруженным калориями.

2. Пюре из киви. Этот фрукт содержит уникальные ферменты, которые расщепляют мышечную ткань, делая мясо невероятно нежным. «Безумно вкусно, полезно и никаких химических ингредиентов. Киви нужно просто размять вилкой и перемешать с мясом. Главное — не мариновать дольше двух часов, иначе мясо станет слишком мягким, — делится секретом Ольга Ермошина. Смывать киви не обязательно — он придает мясу приятную нотку.

3. Натуральный яблочный уксус (разведение 1:3). В отличие от обычного столового уксуса, разбавленный яблочный помогает усвоению белка, делая мышечные волокна более рыхлыми.

4. Лимон, имбирь и соль (система «ЛИС»). Сочетание сока лимона, тертого имбиря и щепотки гималайской соли дает пикантный, очень ароматный результат. «Это получается безумно вкусно и безвредно для ЖКТ», — подчеркивает врач.

5. Луковый сок. Тертый лук — классика, которая дарит мясу неповторимый аромат и мягкость. Однако если у вас есть склонность к вздутию живота, будьте осторожны — сера в составе лука может спровоцировать метеоризм.

Чтобы удовольствие от шашлыка не омрачилось плохим самочувствием, эксперт советует искать баланс. Самый полезный маринад — это тот, который подчеркивает вкус мяса, а не забивает его слоем жира или химии.

«Мы не должны выбирать между вкусом и здоровьем. Попробуйте использовать киви или лимон с имбирем — вы удивитесь, насколько пикантным и нежным может быть домашний шашлык. И не забывайте про овощи и зелень: клетчатка — лучший союзник в переваривании мяса», — резюмирует врач-гастроэнтеролог.

