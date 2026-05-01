Россиянам рассказали секрет маринада для нежного мяса   

Вкус мясного блюда зависит от качества самого продукта, однако маринад играет не меньшую роль. Правильные ингредиенты могут как сделать из вполне обычного куска кулинарный шедевр, так и превратить самое нежное мясо в рыхлый и безвкусный продукт. Как подбирать оптимальный маринад для мяса и какие ингредиенты точно должны в нем быть, «Газете.Ru» рассказал Егор Лунев, ведущий менеджер по качеству в Самокате.

«Считается, что основная функция маринада — раскрыть вкус мяса и сделать его более многогранным. Однако он может значительно повлиять и на структуру отруба. Хороший маринад не обязательно должен быть сложным по составу. Простые ингредиенты тоже отлично сработают, если знать, как именно их использовать», — говорит эксперт.

Маринады для мяса делятся на две основные категории. Первая — маринады, обогащающие вкус, во вторую же входят те, которые влияют на текстуру продукта. Однако чаще всего ни один из типов маринадов не используют самостоятельно — для наилучшего результата лучше сочетать ингредиенты, придающие мясу дополнительные вкусовые оттенки и те, что сделают его текстуру более нежной. На вкус блюда влияют нерафинированные растительные масла, пряности, травы. А за изменение структуры продукта отвечают два типа рабочих ингредиентов: ферменты или кислота.

Ферменты, которые содержатся во фруктах и других растениях, могут значительно менять текстуру мяса. По сути, они работают, как ножницы: разрушают белковые связи в мясе. Чаще всего для маринования мяса добавляют ингредиенты, в которых содержатся фермент протеаза: киви, ананас, имбирь и папайя. Однако использовать эти продукты нужно осторожно.

«Фруктовые ферменты работают быстро и агрессивно. Для куриного филе достаточно 20 минут в маринаде с киви, для говядины — 30–40 минут. Дольше выдерживать мясо в маринаде не стоит — его текстура станет слишком рыхлой», — отмечает эксперт.

Лунев советует проверять степень размягченности мяса, которое маринуется во фруктовом маринаде, каждые 15 минут. Так точно не удастся пропустить момент, когда текстура мяса станет желаемой.

Объем продуктов с ферментами для маринада тоже стоит контролировать. Например, на 1 кг мяса будет достаточно 1–2 спелых киви или 1–2 столовых ложек имбиря. Остальной объем маринада должны составлять прочие ингредиенты. Так, с имбирем отлично сочетаются мёд, чеснок, лимонный сок и соевый соус. В маринад с киви, как правило, добавляют лук, растительное масло, ароматные травы, перец и соль.

Кислота в отличие от ферментов не меняет структуру волокон, а размягчает их. В случае с мясом хорошо работают уксусная, лимонная и молочная кислоты. Оптимальное время маринования следует выбирать в зависимости от насыщенности маринада и вида мяса, которое хочется приготовить. Например, куриное филе достаточно мариновать от 30 минут до 2 часов; куриные бёдра и ножки обычно маринуют от 2 до 4 часов; свинину лучше не мариновать дольше 6 часов; в противном случае текстура мяса станет «резиновой»; оптимальное время для маринования баранины — 6–8 часов; дольше всего может оставаться в маринаде говядина — в среднем от 4 до 12 часов.

Стандартная пропорция кислоты к весу мяса — это 2–3 столовых ложки активного ингредиента (уксуса, лимонного сока) на 1 кг мяса. К кислотам обычно добавляют протёртые томаты, растительное масло, лук и специи, а затем разбавляют водой.

«Самая частая ошибка — оставить мясо в кислотном маринаде с уксусом или лимонным соком на ночь. За дополнительное время текстура станет не более нежной, а наоборот, чрезмерно упругой. Для длительного маринования лучше использовать более щадящие ингредиенты — греческий йогурт или кефир», — обращает внимание Егор Лунев. Также эксперт напоминает, что мясо в маринаде должно храниться исключительно в холодильнике. При комнатной температуре продукт может начать портиться.

