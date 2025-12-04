Россиян предупредили, что работодатель не обязан выплачивать им 13-ю зарплату

13-я зарплата — не обязанность работодателя, а форма годовой выплаты, которую россияне получают при условии достижения компанией плановых показателей и ее стабильного финансового положения на рынке, сказала «Газете.Ru» предприниматель, основатель компании «Надежный выбор» Олеся Валиуллова.

По ее словам, ожидания сотрудников 13-й зарплаты не являются гарантией такой выплаты.

«Каждый сотрудник, который работает в найме, мечтает о премии в конце года. Тринадцатая зарплата — это не обязанность работодателя, а это форма годовой выплаты, которую выплачивают при условии достижения компанией плановых показателей и ее стабильного финансового положения на рынке. Вероятность того, что большинство российских компаний осуществят выплату тринадцатой заработной платы в 2025 году, оценивается как невысокая, ориентировочно 30-40%. Данная оценка обусловлена экономической неопределенностью», — отметила Валиуллова.

По ее словам, чаще всего 13-ю зарплату платят россиянам, задействованным в сырьевом секторе, крупных промышленных и государственных корпорациях, а также финансовом секторе.

Валиуллова добавила, что в сегментах с низкой рентабельностью и высокой конкуренцией (малом и среднем бизнесе, а также в проектно-ориентированных областях), подобные выплаты носят скорее эпизодический, нежели системный характер.

Предприниматель отметила, что списка сотрудников, которым положено обязательное поощрительное вознаграждение в виде тринадцатой зарплаты, не существует в реальности, но это работает как стимул. Руководство принимает коллективное решение премировать команду или только отдельных людей, пояснила эксперт. Она добавила, что чаще награждают тех, кто работал эффективно и показывал высокие измеримые результаты.

По данным опроса RT, каждый второй россиянин ждет 13-ю зарплату.

