На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, что работодатель не обязан выплачивать им 13-ю зарплату

Предприниматель Валиуллова: 13-я зарплата не является обязанностью работодателя
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

13-я зарплата — не обязанность работодателя, а форма годовой выплаты, которую россияне получают при условии достижения компанией плановых показателей и ее стабильного финансового положения на рынке, сказала «Газете.Ru» предприниматель, основатель компании «Надежный выбор» Олеся Валиуллова.

По ее словам, ожидания сотрудников 13-й зарплаты не являются гарантией такой выплаты.

«Каждый сотрудник, который работает в найме, мечтает о премии в конце года. Тринадцатая зарплата — это не обязанность работодателя, а это форма годовой выплаты, которую выплачивают при условии достижения компанией плановых показателей и ее стабильного финансового положения на рынке. Вероятность того, что большинство российских компаний осуществят выплату тринадцатой заработной платы в 2025 году, оценивается как невысокая, ориентировочно 30-40%. Данная оценка обусловлена экономической неопределенностью», — отметила Валиуллова.

По ее словам, чаще всего 13-ю зарплату платят россиянам, задействованным в сырьевом секторе, крупных промышленных и государственных корпорациях, а также финансовом секторе.

Валиуллова добавила, что в сегментах с низкой рентабельностью и высокой конкуренцией (малом и среднем бизнесе, а также в проектно-ориентированных областях), подобные выплаты носят скорее эпизодический, нежели системный характер.

Предприниматель отметила, что списка сотрудников, которым положено обязательное поощрительное вознаграждение в виде тринадцатой зарплаты, не существует в реальности, но это работает как стимул. Руководство принимает коллективное решение премировать команду или только отдельных людей, пояснила эксперт. Она добавила, что чаще награждают тех, кто работал эффективно и показывал высокие измеримые результаты.

По данным опроса RT, каждый второй россиянин ждет 13-ю зарплату.

Ранее россиянам назвали способы отстоять свои права при задержке зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами