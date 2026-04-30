В Подмосковье отчим расправился с падчерицей из-за просьбы покормить ее

В Подмосковье осудили мужчину, закопавшего падчерицу в подвале 29 лет назад

В Подмосковье суд вынес приговор 65-летнему местному жителю за расправу над восьмилетней падчерицей, совершенную в 1997 году. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Московской области.

Преступление произошло 7 марта 1997 года в квартире семьи в городе Кашира. Отчим напал на девочку во время ссоры, вызванной просьбой ребенка накормить ее. Утром следующего дня он спрятал тело в сумку и закопал в подвале многоэтажки, чтобы замести следы. Мать девочки сообщила о ее исчезновении, но по горячим следам виновного установить не удалось.

В октябре 2025 года следователи ГСУ СКР по Московской области возобновили дело в рамках работы над преступлениями прошлых лет. После ряда экспертиз установили личность злоумышленника и его текущее местонахождение. На допросе подозреваемый признался и указал примерное место, где позже нашли останки девочки.

Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

