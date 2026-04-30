Российского тренера по фигурному катанию заподозрили в развратных действиях

Тренера по фигурному катанию заподозрили в насилии в отношении воспитанника

В Санкт-Петербурге тренера по фигурному катанию заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего воспитанника. Об этом стало известно 78.ru.

Мать мальчика обратилась в полицию после рассказа сына о странном поведении тренера Валентина Лоскутова, который подменял основного специалиста во время отпуска.

Со слов ребенка, Лоскутов проявлял к нему интимный интерес, присылал неуместные сообщения и, по данным источников, уделял внимание исключительно мальчикам.

Жалобы школьника на педагога стали поводом для проверки. 27 апреля в отношении тренера возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали на двое суток, после чего Всеволожский городской суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Лоскутову запрещено покидать город и контактировать с семьей потерпевшего. Ведется следствие.

