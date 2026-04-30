Портал «Рамблер» запустил нового ИИ-агента на базе GigaChat

Новый сервис «Рамблера» даст структурированные ответы со ссылками на источники
Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил новый интеллектуальный мини-сервис на базе нейросети GigaChat от Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Сервис может отвечать на вопросы пользователей на основе «вечнозеленых» материалов со всех рубрик сайта. Этим термином в журналистике назвали статьи, которые сохранили актуальность на протяжении долгого времени, своевременно обновились и прошли фактчекинг.

Новый мини-сервис объединит собственные уникальные разработки портала и многолетнюю профессиональную редакционную базу материалов, инструкций и рекомендаций.

«Портал «Рамблер» уже стал первым в России LLM‑порталом и доказал, что ИИ может работать в интересах человека – не ради абстрактных просмотров, а для экономии времени и решения реальных задач. Запуск нового ИИ-агента, который отвечает на повседневные вопросы и опирается на нашу редакционную базу материалов, – это первый шаг к сборке всех наших мини‑сервисов в единого универсального помощника по информации», — отметила исполнительный директор портала, директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова

По ее словам, ответ на любой информационный запрос будет доступен пользователю на всех точках входа.

Интерфейс сервиса повторил знакомый пользователям портала вопросно-ответный формат под статьями. В каждом ответе он дает четкую структурированную информацию и указывает ссылки на релевантные статьи‑источники, а также предлагает контекстные подсказки. Например, при вопросе о совмещении двух работ помощник выдаст структурированный ответ с рекомендациями и предложит три релевантные статьи портала о выгорании, управлении временем и юридических нюансах трудоустройства.

Отмечается, что ИИ‑агент продолжил линию мини‑сервисов портала, но отличается принципом работы. Новый сервис формирует ответы из базы полезных материалов со всего сайта. Это стало следующим стратегическим шагом к созданию универсального помощника по информации на «Рамблере».

 
