Сбер запустил интерактивный проект «Уроки мужества» о юных героях войны

Интерактивный проект Сбера расскажет о подвигах четырех Героев Советского Союза
Сбер подготовил интерактивный проект «Уроки мужества» ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что проект расскажет о четырех Героях Советского Союза, которым было от 13 до 17 лет.

«185 лет Сбер неразрывно связан с историей страны. Сегодня, используя современные технологии, он бережно сохраняет память о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений. Проект «Уроки мужества» обращается к сердцу каждого человека через личный выбор и уважение к подвигу, объединяя героическое прошлое и современные возможности», — говорится в сообщении.

Пользователи смогут выбрать одного из четырех юных героев на сайте: самого молодого разведчика Валю Котика, который выследил подземный кабель врага и прервал связь фашистов со штабом; партизанку-разведчицу Лару Михеенко, узнававшую расположение огневых точек под видом пастушки; самого юного летчика войны Аркадия Каманина, посадившего У-2 под огнем для эвакуации раненого товарища; партизана-разведчика Леню Голикова, подорвавшего машину вражеского генерала и добывшего секретные чертежи.

После выбора героя пользователь сможет пройти через историю: увидеть лес, землянку, вражеский патруль, штаб и дорогу. В ключевые моменты появится выбор — как поступить. При выборе альтернативного пути пользователь получит пояснение, как было на самом деле и что значит мужество.

В финале каждому предоставят краткую информацию о герое. Кроме того, после нажатия на кнопку и перехода в веб-версию больше о судьбе героя сможет рассказать ИИ-помощник GigaChat.

В Сбере уточнили, что проект вошел в число материалов курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», дополнив занятие из цикла «Песни о войне. Ко Дню Победы». Предполагается, что истории юных героев помогут современным школьникам увидеть в прошлом выбор и ответственность ровесников.

 
