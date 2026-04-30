«Все может уйти вниз»: жители двух ЖК в Новосибирске боятся обрушения домов

Жители Новосибирска жалуются на разрушение берега реки 1-я Ельцовка под новостройками: земля уходит из-под ног, вода размывает площадки и подбирается к домам. Об этом сообщает НГС.

Как пишет издание, у домов ЖК «Ельцовский парк» на Танковой, 22 и 24, построенных над слиянием реки и ручья Сухой Лог, трещины на дороге и провалы у детской площадки заметили еще летом 2024 года. Застройщик восстановил поврежденный участок, но сейчас асфальт вновь треснул. У спуска к реке навалены камни для укрепления берега. Жители опасаются за устойчивость домов и инфраструктуры.

«Если возле реки такой неустойчивый грунт, то как дают разрешение на стройку? Ведь этими двумя домами не ограничились, стройка продолжается», — рассказала местная жительница.

У ЖК «Дианит» на Кавалерийской, 23, как отмечают местные жители, после августовского оползня футбольная площадка «уехала», забор не восстановлен, территория огорожена сигнальной лентой. У соседнего дома №25 весной этого года появился свежий глубокий провал. Жители боятся за подземные парковки и фундаменты.

«Здесь находится подземная парковка, это все может уйти вниз», — сказала жительница дома.

Застройщик ЖК «Ельцовский парк» назвал ситуацию «естественным процессом» из-за подвижных грунтов и стройки по соседству. В мэрии же сообщили, что письменных жалоб на провалы не поступало. Застройщик ЖК «Дианит» обвинил в обрушениях на Кавалерийской недобросовестную работу управляющей компании, которая не чистила ливневку, из-за чего вода размыла грунт. При этом он заверил, что угрозы зданиям нет, и пообещал возобновить благоустройство территории летом.

