В Башкирии учительница продала квартиру и отдала мошенникам 9 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Башкирии 65-летняя школьная учительница продала квартиру, чтобы отдать все деньги аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в период с 6 марта по 14 апреля. Злоумышленники связывались с потерпевшей по телефону и в мессенджере, представляясь ей то работниками школы, то специалистами портала «Госуслуг», то сотрудниками ФСБ. Под предлогами сохранности сбережений женщину убедили продать квартиру под видом «фиктивной операции».

Банковским работкам женщина сказала, что наличные нужны ей якобы на ремонт дачи и обустройство теплицы. В результате она отдала мошенникам почти 9 млн рублей.

Осознание обмана пришло к женщине слишком поздно. Она поняла, что ее обманули, лишь когда новые владельцы попросили освободить проданную жилплощадь. После этого учительница обратилась в полицию.

Ранее два мошенника пытались украсть у бизнесмена 40 млн рублей, но попались силовикам.

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
