Два мошенника пытались украсть у бизнесмена 40 млн рублей, но попались силовикам

В Москве два мошенника пытались украсть у бизнесмена 40 млн рублей и попались

В Москве мошенники попытались обмануть бизнесмена на 40 млн рублей, но попались правоохранителям. Об этом со ссылкой на СУ СК России по столице сообщает РИА Новости.

Все началось в сентябре прошлого года. Злоумышленники заверили предпринимателя в наличии надежных связей в правительстве и пообещали за денежное вознаграждение помощь в получении контракта от московских властей.

Однако бизнесмен не поверил аферистам и обратился к правоохранителям. Дальнейшие переговоры проходили под контролем силовиков. Предприниматель передал преступникам в качестве предоплаты почти 5 млн рублей — сразу после получения муляжа в одном из ресторанов обоих фигурантов задержали. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

