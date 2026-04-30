Лифт с людьми внутри рухнул в ЖК Краснодара

В Краснодаре лифт с пассажирами внутри рухнул в одном из жилых комплексов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖК Самолёт».

Инцидент произошел в доме №101 на улице И. Беличенко. Лифт с людьми внутри рухнул. В результате случившегося никто не пострадал.

«Кубань 24» сообщает, что находившиеся в подъемнике пассажиры выбрались самостоятельно. Диспетчер не ответил на вызов. При этом в прокуратуре сообщили, что падения не было. По данным стражей порядка, лифт «опустился на полметра», после чего люди открыли его изнутри. На месте происшествия в тот же день побывали сотрудники управляющей компании и представители застройщика.

Ранее двое рабочих получили травмы ног при падении грузового лифта в Саратове.