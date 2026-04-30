Компания из 12 молодых людей изнасиловала двух девочек

В Индии мотоциклисты напали на девочек по дороге со свадьбы и изнасиловали

В Индии две девочки пострадали во время группового изнасилования компанией из 12 молодых людей. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Чхаттигсарх. По данным издания, четыре девочки в возрасте 13-14 лет возвращались домой со свадьбы. В какой-то момент на безлюдном участке дороги к ним стали приближаться молодые люди на мотоциклах.

Заметив незнакомцев, одна из подруг сбежала, остальных вскоре окружили. Еще одну девочку пытались посадить на мотоцикл, чтобы увезти в другое место, но она смогла сбежать.

Других пострадавших разделили. Одну увезли, вторую – оставили вместе с компанию из четырех мужчин, которые подвергли ее групповому изнасилованию.

В результате задержали только четверых, остальных на данный момент ищут. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Индии компания молодых людей похитила девушку. Пленницу отвезли в отель, где накачали наркотиками, после чего изнасиловали. Когда пострадавшая пришла в себя, она обратилась в полицию.

Ранее 9 человек насиловали школьницу, шантажируя ее сделанными при надругательстве фото