Приготовление еды закончилось взрывом в московской квартире

В Москве во время приготовления еды в квартире произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в жилом доме на Самаркандском бульваре на юго-востоке столицы. Жильцы находились на кухне и занимались готовкой, когда внезапно раздался оглушительный взрыв. Вспыхнул пожар. В результате оказались повреждены минимум три квартиры.

Также пострадали три человека. Двум помощь оказали прямо на месте, в больницу они не поехали. Третьего с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что в помещении, где случилось ЧП, проживают трое иностранцев.

До этого в многоэтажке Петербурга прогремел взрыв, пострадали дети. Малолетних доставили в больницу с отравлением продуктами горения и легкими ожогами.

Ранее ребенок не выжил после взрыва газовых баллонов на кухне и за это осудили его мать.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!