Приготовление еды закончилось взрывом в московской квартире

В Москве во время приготовления еды в квартире произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в жилом доме на Самаркандском бульваре на юго-востоке столицы. Жильцы находились на кухне и занимались готовкой, когда внезапно раздался оглушительный взрыв. Вспыхнул пожар. В результате оказались повреждены минимум три квартиры.

Также пострадали три человека. Двум помощь оказали прямо на месте, в больницу они не поехали. Третьего с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что в помещении, где случилось ЧП, проживают трое иностранцев.

