Фермер рассказал, что 140 его кур погибли из-за громкой музыки, доносившейся со свадьбы

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Общество

В Индии фермер обвинил громкую музыку со свадьбы в гибели 140 кур
Соцсети

В Индии фермер Сабир Али обвинил свадебную процессию в гибели 140 своих кур. По его словам, птицы не выдержали громкой музыки, доносившейся с торжества, пишет Metro.

В тот вечер житель деревни Баббан Вишвакарма отмечал свадьбу дочери. Примерно в 21:30 праздничное шествие проходило мимо птицефабрики, принадлежащей Али. Фермер утверждает, что звук басов и работа диджея оказались настолько сильными, что птицы пришли в состояние сильного испуга и начали одна за другой погибать.

«Шум был невыносимым. Куры испугались и умерли», — заявил Сабир Али в полиции.

После его жалобы правоохранители начали проверку в отношении свадебного диджея. Следствие должно установить, превышал ли уровень звука допустимые нормы. Сам музыкант и организаторы торжества пока воздерживаются от комментариев.

Ранее в Индонезии фермер установил пугало в виде певицы Бейонсе для защиты урожая от птиц.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!