Фермер рассказал, что 140 его кур погибли из-за громкой музыки, доносившейся со свадьбы

В Индии фермер обвинил громкую музыку со свадьбы в гибели 140 кур

В Индии фермер Сабир Али обвинил свадебную процессию в гибели 140 своих кур. По его словам, птицы не выдержали громкой музыки, доносившейся с торжества, пишет Metro.

В тот вечер житель деревни Баббан Вишвакарма отмечал свадьбу дочери. Примерно в 21:30 праздничное шествие проходило мимо птицефабрики, принадлежащей Али. Фермер утверждает, что звук басов и работа диджея оказались настолько сильными, что птицы пришли в состояние сильного испуга и начали одна за другой погибать.

«Шум был невыносимым. Куры испугались и умерли», — заявил Сабир Али в полиции.

После его жалобы правоохранители начали проверку в отношении свадебного диджея. Следствие должно установить, превышал ли уровень звука допустимые нормы. Сам музыкант и организаторы торжества пока воздерживаются от комментариев.

Ранее в Индонезии фермер установил пугало в виде певицы Бейонсе для защиты урожая от птиц.