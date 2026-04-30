В Бурятии бабушка с внучкой не выжили в пожаре, который случайно устроили рабочие

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Бурятии бабушка с внучкой не выжили в пожаре, случайно устроенном рабочими

В Бурятии два человека не выжили во время пожара в доме, который случайно устроили рабочие. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 апреля в селе Поселье Иволгинского района. Хозяин усадьбы нанял бригаду для бурения скважины — подрядчики приступили к резке металлических конструкций прямо на участке. Во время работы раскаленные искры попали на высохшую траву и воспламенили ее, а затем порывистый ветер перебросил пламя на сруб.

В этот момент внутри одноэтажного строения находились три женщины. Одна сумела вырваться из огненной ловушки, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пожилую хозяйку и ее 18-летнюю внучку спасти не успели. Они надышались продуктами горения и не выжили.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Ранее целая семья не выжила во время пожара, устроенного соседями в Калужской области.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!