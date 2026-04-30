В Бурятии бабушка с внучкой не выжили в пожаре, который случайно устроили рабочие

В Бурятии бабушка с внучкой не выжили в пожаре, случайно устроенном рабочими

В Бурятии два человека не выжили во время пожара в доме, который случайно устроили рабочие. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 30 апреля в селе Поселье Иволгинского района. Хозяин усадьбы нанял бригаду для бурения скважины — подрядчики приступили к резке металлических конструкций прямо на участке. Во время работы раскаленные искры попали на высохшую траву и воспламенили ее, а затем порывистый ветер перебросил пламя на сруб.

В этот момент внутри одноэтажного строения находились три женщины. Одна сумела вырваться из огненной ловушки, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пожилую хозяйку и ее 18-летнюю внучку спасти не успели. Они надышались продуктами горения и не выжили.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

