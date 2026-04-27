Сибиряк зарезал отчима, который довел его беременную мать до выкидыша, и избежал колонии

Житель Новосибирска получил 1,5 года ограничения свободы за убийство отчима, систематически избившего его мать. Об этом стало известно kp.ru

В 2021 году, когда Константин Петров учился в 11-м классе и жил с матерью в общежитии, к ним в 16-метровую комнату переехал 37-летний сантехник Илья Иванов (имена изменены — прим. ред.). Мужчина не работал, часто пил, унижал свою сожительницу и при этом требовал у нее деньги.

«Самое страшное, что он бил мать: <...> выбил коленные чашечки, в 2021-м сломал руку. Мама ездила в больницу и снимала побои. А отчим каждый раз умолял его простить, и мама забирала заявления из полиции», — вспоминает Костя.

Зимой 2022-го года Илья довел беременную женщину до выкидыша. Он якобы забрал ее из больницы, куда она попала с гипертоническим кризом, но затем остановил такси и отправил пешком в одном платье.

«Мама дошла в мороз -20 градусов домой, сильно замерзла и заболела. Через две недели она потеряла ребенка на 3-м месяце беременности», — говорит сибиряк.

После этого его мать прогнала сожителя, но он продолжал преследовать женщину и ее сына. Константину, поступившему в вуз, пришлось забросить учебу и устроиться на работу, чтобы помогать матери.

3 февраля 2025 года пьяный мужчина пришел к пасынку, требовал 200 тыс. рублей. Завязалась драка, отчим набросился на Константина, и тот схватил попавшийся под руку нож и нанес ему несколько ударов. Затем он позвонил матери, вызвал скорую и был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство», но затем его переквалифицировали на «убийство, совершенное в состоянии аффекта».

Октябрьский районный суд учел смягчающие обстоятельства и назначил Константину 1 год 6 месяцев ограничения свободы, а также удовлетворил иск родственников убитого и взыскал с осужденного более 390 тыс. рублей морального вреда. Сейчас 21-летний юноша работает грузчиком в больнице, мечтает вернуться к учебе и стать логистом.

Ранее суд оправдал мать, убившую насильника 11-летней дочери.

 
