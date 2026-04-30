HR-эксперт раскрыла, может ли любимая работа привести к выгоранию

К эмоциональному выгоранию может привести даже любимая работа, поскольку глубокая вовлеченность в профессиональную деятельность и крайне ответственный подход к должностным обязанностям постепенно стирают границы между офисом и личной жизнью. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова.

«Мы привыкли думать, что этот процесс больше связан с историей о «не своем месте». Но на практике чаще выгорают те, кто, наоборот, глубоко вовлечен, кому важно и небезразлично. <...> Работа перестает заканчиваться — она просто переходит из задач в мысли, из офиса в вечер, из будней в выходные. Вместе с этим растут и внутренние требования: хочется делать лучше, больше, быстрее», — объяснила специалист.

Первые признаки выгорания, по ее словам, — снижение концентрации и раздражительность. Заметив это, Болгова посоветовала не усиливать давление на себя, а, наоборот, сбавить темп.

Координатор по аутсорсингу Selecty, психолог Дарья Николаева до этого говорила, что работник сталкивается с профессиональным выгоранием после этапа «горения», в который у него появляется высокая мотивация, азарт и активное включение в выполнение задач. Справиться, по ее мнению, поможет принятие ситуации и выстраивание границ.

Ранее стало известно, что более 70% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с выгоранием.