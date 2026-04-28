Целая семья не выжила во время пожара, устроенного соседями в Калужской области

В Калужской области пожар в квартире соседей погубил целую семью. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Королева в Обнинске. Очаг возгорания находился на третьем этаже — там проживали люди, неоднократно замеченные в злоупотреблении спиртным. По словам жильцов, огонь в этой квартире вспыхивает уже не в первый раз.

Едкий дым мгновенно ушел наверх — в жилище на четвертом этаже в этот момент крепко спала семья. Муж, жена и их дочь не успели проснуться и отравились продуктами горения. В результате они не выжили.

Сама квартира практически не пострадала, пламя лишь слегка задело балкон. Еще одну несовершеннолетнюю девочку из той же семьи медики сумели спасти — сейчас она в стационаре, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Виновница пожара из жилища на третьем этаже также госпитализирована. У нее ожоги и сильное отравление дымом.

Ранее женщина и ее сын-подросток не выжили в пожаре в Башкирии.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
