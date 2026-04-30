Народную артистку Украины обманул лжесотрудник СБУ

Мошенник, выдававший себя за сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), выманил у народной артистки Украины более $130 тысяч (более 10 млн рублей). Об этом сообщил офис генерального прокурора страны в Telegram-канале.

По версии следствия, 75-летней народной артистке Украины, имя которой не называется, позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он сообщил женщине, что ее якобы подозревают в государственной измене, в связи с чем ее сбережения должны пройти проверку. Для убедительности артистке прислали поддельные повестки и провели через видеосвязь так называемые обыски.

Женщина передала деньги мошеннику частями: сначала отдала $128 тысяч долларов, а после повторного звонка еще $9 тысяч. Правоохранители смогли установить личность мошенника. Им оказался 36-летний житель Сумской области, который через валютный обмен перечислил полученные средства на криптокошелек третьих лиц. За свою работу он взял $900.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах». Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере около $75 тысяч.

Ранее мошенники выманили 215 тысяч рублей у народной артистки России Веры Васильевой.