Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Народную артистку Украины обманул лжесотрудник СБУ

Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Мошенник, выдававший себя за сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), выманил у народной артистки Украины более $130 тысяч (более 10 млн рублей). Об этом сообщил офис генерального прокурора страны в Telegram-канале.

По версии следствия, 75-летней народной артистке Украины, имя которой не называется, позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он сообщил женщине, что ее якобы подозревают в государственной измене, в связи с чем ее сбережения должны пройти проверку. Для убедительности артистке прислали поддельные повестки и провели через видеосвязь так называемые обыски.

Женщина передала деньги мошеннику частями: сначала отдала $128 тысяч долларов, а после повторного звонка еще $9 тысяч. Правоохранители смогли установить личность мошенника. Им оказался 36-летний житель Сумской области, который через валютный обмен перечислил полученные средства на криптокошелек третьих лиц. За свою работу он взял $900.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по статье «Соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах». Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере около $75 тысяч.

Ранее мошенники выманили 215 тысяч рублей у народной артистки России Веры Васильевой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
