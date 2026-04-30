Педофил с помощью дрона летал над начальной школой и наблюдал за детьми

В Британии педофил с помощью дрона наблюдал за детьми в начальной школе
Whiltshire Police

В Британии педофил с помощью дрона летал над начальной школой и наблюдал за маленькими детьми, пишет Daily Mail.

Как установило следствие, Джереми Берд неоднократно запускал беспилотник над территорией учебного заведения в районе Солсбери. Дрон преследовал детей на игровых полях: на одной из записей зафиксировано, как ребенок «бежит и плачет», пытаясь скрыться от летательного аппарата. Параллельно полиция получила сигнал из другой школы. Там учителя заметили мужчину, который снимал учеников на телефон и пытался заговорить с ними во время прогулки.

После задержания в устройствах Джереми обнаружили «значительное количество непристойных изображений неизвестных детей». Сам подсудимый признал вину в создании противоправного контента и в неосторожном управлении летательным аппаратом, создавшим опасность для людей. В суде также всплыли его предыдущие судимости за подобные преступления, датированные 2011 годом.

Помимо условного срока на два года, Берду запрещено владеть или использовать дроны, а также ограничен доступ в интернет и передвижение. Полиция Уилтшира оставляет за собой право проводить внезапные проверки по месту его жительства.

Ранее в США педофил 13 лет насиловал детей и получил 438 лет тюрьмы.

 
