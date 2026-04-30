«Играть в футбол твоей головой»: россиянка упала с балкона, пытаясь спастись от партнера

Жительница Новосибирска не выжила после того, как попыталась спастись от своего бывшего возлюбленного. Об этом сообщает NGS.ru.

По данным издания, 44-летняя женщина по имени Евгения познакомилась с мужчиной, который был почти на 15 лет ее моложе, но она об этом не знала. Несмотря на отсутствие чувств с ее стороны, мужчина настойчиво писал ей год, в итоге они встретились.

В отношениях россиянин постоянно контролировал женщину, не позволял долго общаться с близкими и якобы избивал возлюбленную. Только спустя время она обратилась в полицию. После этого он угрожал Евгении ножом и насилие продолжалось.

«Он костерил Женю последними словами, проверял все время её телефон. Как-то орал Жене: «Я тебе отрежу голову, и по Станиславского все будут играть в футбол твоей головой!» Я не знаю, что у него в голове», – рассказала подруга женщины.

Пострадавшая переезжала в другие места, но мужчина все равно ее находил. В результате она упала с балкона четвертого этажа. В этот момент она пыталась сбежать от возлюбленного, перелезая на другой балкон.

В медучреждении Евгения впала в кому. При этом мужчина пытался попасть к ней в больницу и заключить брак, но его не пустили.
Медики несколько месяцев оказывали пациентке помощь, но спасти не смогли.

Ранее в Приморье ребенок выпал из кузова грузовика и не выжил.

 
Теперь вы знаете
Усиление борьбы с алиментщиками, запрет на досмотр перед ЕГЭ и перерасчет ЖКУ за майские. Что нового к утру 30 апреля
