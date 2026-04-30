В Подмосковье мужчина чихнул и получил перелом

Врачи Московской области спасли мужчину, который получил травму из-за неудачного чиха. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Пушкино. Местный житель во время чихания зажал нос пальцами и услышал хруст в горле. Позже он обратил внимание на отек шеи и щек, затем обратился к специалистам.

«Медики диагностировали перелом хрящевой части и эмфизему», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что во время чихания разорвалась связка и образовалось отверстие, из которого воздух из легких проник в ткани.

Операция или другие радикальные способы лечения не понадобились. Пациенту назначили антибиотики и другие необходимые препараты.

До этого в Китае шестилетнему мальчику провели операцию на горле. Ребенок полгода сильно храпел и ел только мягкую пищу. Выяснилось, что у пациента появилась доброкачественная опухоль, которая находилась в опасной близости от сонной артерии. В результате новообразование удалили успешно.

Ранее россиянам рассказали, как инфекция в полости рта подрывает здоровье сердца и поджелудочной.