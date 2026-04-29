Врачи удалили опухоль из горла мальчика, названную «братом-близнецом»

В Китае врачи удалили опухоль из горла мальчика, которую приняли за его близнеца

В Китае врачи успешно прооперировали шестилетнего ребенка, у которого в горле была обнаружена редкая опухоль размером 6,6 см. В соцсетях это образование первоначально назвали «неразвитым братом-близнецом», однако позже эксперты опровергли эту теорию, пишет South China Morning Post.

Мальчик в течение полугода сильно храпел и мог есть только мягкую пищу. Мать отвела его в местную больницу, где ему диагностировали неизлечимую опухоль. Женщина обратилась в Детскую больницу университета Фудань в Шанхае. Специалист Чэнь Чао определил, что это тератома — доброкачественная опухоль, содержащая жир и хрящ.

Ряд экспертов в соцсетях уточнили, что тератома, в отличие от «поглощенного близнеца», вырастает из собственных клеток пациента, хотя иногда в ней действительно встречаются волосы, зубы и жир. Случай Сяоляна осложнялся расположением новообразования возле сонной артерии. Тератома угрожала перекрыть дыхательные пути.

Хирурги провели трехчасовую малоинвазивную операцию и удалили опухоль. Уже через пять дней ребенок пошел на поправку. Мать мальчика сообщила, что у сына проснулся отличный аппетит: он просит паровые булочки и другую еду, которую раньше не мог есть.

Ранее в Китае врачи извлекли из кишки пациента термометр, с которым он прожил 20 лет.