Названы три ускоряющие старение пищевые привычки

The Guardian: избыток жиров в рационе ускоряет старение иммунной системы
Частые перекусы в сочетании с избытком рафинированных продуктов и жиров в рационе ускоряет старение иммунной системы и замедляет процессы клеточного восстановления. Об этом изданию The Guardian рассказали ученые Эрик Вердин (Институт исследований старения, США), Хайме Урибарри и Нихарика Дуггал (Бирмингемский университет).

Одной из ключевых привычек, связанных с ускоренным старением, специалисты назвали постоянные перекусы в течение дня. Частое употребление пищи поддерживает высокий уровень глюкозы в крови и стимулирует выработку инсулина — гормона, который активирует рост клеток. По словам Вердина, организму необходимы периоды без еды, чтобы запускать процессы восстановления.

Также негативное влияние оказывает избыток рафинированных углеводов и продуктов, приготовленных при высоких температурах. Как отмечает Урибарри, при такой обработке образуются соединения (такие как акриламид), усиливающие воспаление. Это может отражаться на состоянии кожи, сосудов и внутренних органов.

В числе других ошибок эксперты указывают на дисбаланс жиров в рационе. Переизбыток насыщенных жиров при недостатке клетчатки способен нарушать работу кишечника и ускорять старение иммунной системы.

По словам ученых, насыщенные и ненасыщенные жиры различаются по химической структуре и источникам. Молочные продукты, сало, фастфуд, сливочное масло, кондитерские изделия богаты первым типом. Избыток насыщенных жиров может повысить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), увеличить риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Дополнительными факторами риска считаются дефицит витаминов группы B, нехватка полезных жиров (в частности, омега-3) и преобладание так называемых кислотообразующих продуктов — мяса, рыбы и консервов.

По мнению специалистов, для замедления возрастных изменений важно корректировать рацион: увеличивать потребление овощей, цельнозерновых продуктов и источников омега-3 жирных кислот, а также избегать постоянных перекусов и избыточной переработанной пищи.

Ранее было найдено новое природное средство для снижения уровня сахара в крови.

 
