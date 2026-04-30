Российские врачи удалили школьнице кисту размером с младенца

В Воронеже хирурги удалили 15-летней школьнице кисту, которая была размером с младенца. Об этом сообщает пресс-служба воронежской областной клинической больницы.

Пациентка поступила в стационар в марте — за несколько недель до этого она начала ощущать ноющие боли внизу живота и заметила, что талия стремительно растет в объемах.

Обследование выявило, что брюшную полость школьницы заполонило образование. Оно настолько разрослось, что визуально девочка выглядела глубоко беременной.

Пациентку экстренно перевели в перинатальный центр. Консилиум врачей принял решение удалять опухоль через лапароскопию. Бригада специалистов успешно справилась со сложнейшей задачей.

Удаленное образование оказалось редкой параовариальной кистой размером с младенца. Такие случаи фиксируют лишь в 5-20% случаев среди всех образований придатков. Школьница быстро пошла на поправку и выписалась уже на четвертые сутки после операции.

