Российские врачи удалили школьнице кисту размером с младенца

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Воронеже врачи удалили школьнице кисту размером с младенца
Pixabay

В Воронеже хирурги удалили 15-летней школьнице кисту, которая была размером с младенца. Об этом сообщает пресс-служба воронежской областной клинической больницы.

Пациентка поступила в стационар в марте — за несколько недель до этого она начала ощущать ноющие боли внизу живота и заметила, что талия стремительно растет в объемах.

Обследование выявило, что брюшную полость школьницы заполонило образование. Оно настолько разрослось, что визуально девочка выглядела глубоко беременной.

Пациентку экстренно перевели в перинатальный центр. Консилиум врачей принял решение удалять опухоль через лапароскопию. Бригада специалистов успешно справилась со сложнейшей задачей.

Удаленное образование оказалось редкой параовариальной кистой размером с младенца. Такие случаи фиксируют лишь в 5-20% случаев среди всех образований придатков. Школьница быстро пошла на поправку и выписалась уже на четвертые сутки после операции.

Ранее врачи удалили опухоль из горла мальчика, названную «братом-близнецом».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
