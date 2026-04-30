В Свердловской области женщина купила кофемолку и получила срок

В Каменске-Уральском вынесли приговор женщине, которая получила посылку с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
По данным следствия, женщина забрала в местном пункте выдачи электронную кофемолку с двумя пакетами запрещенных веществ в корпусе.
«Полученный груз женщина оставила по месту своего жительства для дальнейшей расфасовки и последующего сбыта на территории города», – сообщается в публикации.
Позже ее задержали недалеко от ее дома. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета. Сама фигурантка вину не признала. Она заявила, что не знала о наркотиках внутри прибора.
Тем не менее суд постановил, что она виновна, так как доказательства опровергали ее слова. Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.
